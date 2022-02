A szakember az MTI-nek vasárnap elmondta: a szombati vegyes váltó és az egyéni számok megmutatták, hogy a magyar versenyzők jó formában vannak, és aki elizgulta a futamát - itt az 500 méteren búcsúzó Kónya Zsófiára célzott -, később ő is remekelt, s ebben a többiek is segítettek neki, s vegyes váltó pedig így bronzérmet tudott szerezni.

"Nem kérdés, a fiúk erősek, uralták az 1000 méteres futamukat, majd a váltóban, amikor kellett, megmutatták, hogy mekkora kaliberűek. A két lány közül Jászapáti Petra jobban kezdett, de Zsófi a váltóban már remekelt" - mondta Bánhidi.

Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry futamgyőztes lett szombaton, és így jutott tovább a hétfői negyeddöntőre.

A két Liu testvér elmondták, nagyon jól érezték magukat szombaton, s lépésről lépésre haladnak előre.

"Sokan az első olimpiájukon szerepelnek, és talán ezért, illetve a kezdés miatt idegesek. Jobb mindjárt az elején ellépni tőlük, és nem belekeveredni a lökdösődésekbe. Ahogy fogy a mezőny, úgy lesz egyre kevesebb a kevésbé rutinos versenyző" - mondta Liu Shaoang, aki a szombati rajt előtt két nappal tudott először és utoljára edzeni a Fővárosi Fedett Stadionban, mivel pozitív koronavírustesztjei miatt csak késve utazhatott ki Pekingbe.

Hozzátette: éppen ezért tud még tovább javulni, és érzi is, hogy napról napra jobban érzi magát.

Testvére viszont már most kirobbanó erőben van elmondása szerint.

"Amikor simán megoldottuk a 1000 méter selejtezőjét, egyből váltottunk fejben, mert következett a váltó. Arra készültünk, hogy háromszor futunk, azaz a negyeddöntőben, az elődöntőben és a fináléban. A mindenkori négyes remek volt, segítettük egymást, igazi csapatmunkát tettünk ki a jégre. De ennek most vége, most megint az egyéni számra kell figyelni, és arra kell az agyunkat felkészíteni" - fogalmazott Liu Shaolin.

A rövidpályás gyorskorcsolya válogatott már azzal történelmet írt, hogy négy éve a férfi váltó megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét. A vegyes váltó most mutatkozott be az ötkarikás programban, és ebben is sikerült érmet szerezni.

Amennyiben a short track küldöttség még szerez érmet, érmeket Pekingben - erre reális esélye van -, akkor ez lesz az első téli olimpia, amelyen a magyar delegáció egynél több dobogós hellyel büszkélkedhet majd.

A négy évvel ezelőtti aranyérem előtt az 1948-as és 1980-as játékokon egy-egy ezüst-, az 1932-es, 1936-os, 1952-es és 1956-os olimpián egy-egy bronzérmet szereztek a magyarok.

Forrás: MTI

Borítókép: Bánhidi Ákos csapatmenedzser, Li Csul Von videóelemző, Liu Shaoang, Tiborcz Dániel, Liu Shaolin Sándor, Nógrádi Bence és Krueger John-Henry, Csun Dzse Szu és Emil Imre edzők (hátul b-j), valamint Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Sziliczei-Németh Rebeka és Csang Csing Lina vezetőedző (elöl b-j) a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzésén a pekingi téli olimpián a Fővárosi Fedett Stadionban 2022. február 3-án