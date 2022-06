A találkozó után a magyar csapat kapitánya, Szalai Ádám éppen nyilatkozott, miközben észrevette, hogy a miniszterelnök még fél órával a lefújás után is a tribünön tartózkodik, és ekkor kérte meg, hogy szóljon néhány szót a csapathoz.

„Miután megláttam, hogy a miniszterelnök úr jelen van a mérkőzésen, a lefújás után megkértem, mondjon néhány szót a csapatnak – mondta a különleges pillanatokról Szalai Ádám a Nemzeti Sportnak, a cikket az Origo szemlézte.

Sosem szeretek és nem is illendő beszélni arról, ami az öltözőben elhangzik, és csak a csapatra tartozik, most sem tenném, de annyit mondhatok, természetesen nagyon örültem, hogy Orbán Viktor bejött az öltözőbe, és személyesen gratulált a válogatottnak az elmúlt hetek sikereihez.

Szalai Ádám (k) és csapattársai a győzelmüket ünneplik a labdarúgó Nemzetek Ligája 4. fordulójában játszott Anglia - Magyarország mérkőzés után a wolverhamptoni Molineux Stadionban 2022. június 14-én

MTI/Koszticsák Szilárd

Megtisztelő minden játékosnak azt hallani az ország első emberétől, hogy a magyarok milyen sokáig büszkék lesznek ránk és az Anglia elleni meccs eredményére" – mondta Szalai.

Orbán Viktor arról is beszélt az öltözőben, hogy ő is mindig emlegetni fogja, és az unokáinak is elmeséli, hogy jelen volt azon a történelmi mérkőzésen, amelyen Magyarország 4–0-ra legyőzte Angliát. A régi angol stadionokra jellemzően szűk wolverhamptoni öltözőben, ahova éppen csak befértek a játékosok és a szakmai stáb tagjai, egy-két perces köszöntőt mondott a futballrajongó kormányfő.

A nemzeti csapat öltözőjében nem mindennapos vendég Orbán Viktor, mint ő maga elmondta, ezúttal is csak Szalai Ádám kérésére ment be a játékosokhoz,

amit legutóbb jó tíz éve, 2011 márciusában tett meg, amikor a hollandoktól elszenvedett négygólos budapesti vereség után, az amszterdami visszavágó előtt személyes jelenlétével állt ki a padlóra küldött csapat mellett, amely aztán idegenben is kikapott 5–3-ra, de remek mérkőzést játszott Európa egyik legjobb válogatottjával.

A jelenlévők szerint a hangulat érthetően vidám és euforikus volt a magyar öltözőben kedd éjszaka, a miniszterelnök felszabadult mondatai néhányszor meg is nevettették az életük talán legemlékezetesebb estéjét átélő, szinte a föld felett lebegő válogatott játékosokat, akik közül valaki rá is kezdett az ismert szurkolói rigmusra: „Hajrá, Magyarország!" Rögtön bekapcsolódtak a többiek, így Orbán Viktor is a közös éneklésbe, skandálásba és tapsolásba.

„Az komoly pillanat volt" – emlékezett a nem mindennapi helyzetre az egyik jelenlévő futballista, akitől megtudtuk azt is, hogy a kormányfő végül minden játékossal kezet fogott, körbesétálva mindenkinek külön gratulált, mielőtt távozott volna az Angliában a legendás 6:3 óta most először győztes magyar válogatott öltözőjéből.

A talán örökre túlszárnyalhatatlan sikerre utalva a győzelem éjszakáján nyilatkozva Orbán Viktor tréfásan megjegyezte, hogy „A kérdés már csak az, mit fogunk csinálni életünk hátralévő részében", a közösségi médiában azonban azt írta a világraszóló eredmény mellé: „Most kell szerénynek lenni..." – ami természetesen dicséretes visszafogottságra utal, de kétségtelenül azt is jelenti, hogy immár van mire.