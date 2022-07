A vizes pályán megrendezett 40 perces viadalon az esős körülmények miatt többen is kicsúsztak, a biztonsági autónak - amely mögül elrajtoltak a pilóták - többször is be kellett jönnie a pályára.

Collet mögött az olasz-argentin kettős állampolgárságú Franco Colapinto lett a második, harmadikként pedig az indiai Kush Maini zárt. Tóth a 29. pozícióból rajtolt és 26.-ként intették le.

A Forma-3-asok vasárnapi, 45 perces főversenye 10.05-kor rajtol.

Borítókép: A Formula-3 bajnokság sprintfutamának rajtja a mogyoródi Hungaroringen 2022. július 30-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán