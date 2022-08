Most pedig következik Róma, ahol az első világbajnoki aranyamat nyertem, jönnek is vissza a szebbnél szebb emlékek. Igaz, az akkori társak közül már csak Verrasztó Dávid és Jakabos Zsuzsanna van itt, a reptéren, amikor vártuk a csomagokat, beszélgettünk is arról, hogy a fiatalok már külön vannak. Az év végén pedig jön a rövidpályás világbajnokság Melbourne-ben, 2007-ben ott voltam először világbajnokságon