Az azeri csapat jól kezdte a meccset, meg is szerezte a vezetést és akár több gólt is lőhetett volna, de Dibusz Dénes meccsben tartotta a Fradit. A félidő második részében viszont már a magyar csapat dominált, és akár egyenlíthetett is volna, de az azeri csapat kapusa, Sahrudin Magomedalijev is remek napot fogott ki.

A mérkőzést a Nemzeti Sporton követheti élőben.

Borítókép: Ferencvárosi játékosok a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencváros - Qarabag visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. augusztus 9-én (MTI/Koszticsák Szilárd)