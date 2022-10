"A riválisunk évről évre a Bajnokok Ligájában, vagy a közelében van, ennek megfelelően nehéz mérkőzésre számítok. Mivel a Crvena zvezda utolsó a csoportban, nyilván irányítani és nyerni akar, kiváltképpen otthon, mi ennek megfelelően készültünk taktikailag"

- mondta az MTI érdeklődésére a szerb bajnokról a szerdai sajtótájékoztatón az orosz tréner. Kifejtette, kifejezetten örülne, ha telt ház lenne, mert ezeket a meccseket szereti, illetve tudja, hogy 1975-ben ugyanitt 110 ezer néző előtt jutott tovább a Ferencváros a KEK elődöntőjéből.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző (k) a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2022. október 5-én

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A szabadkai konzulátus munkatársai várják a Fradi-szurkolókat Mintegy 1500 Fradi-szurkolót várnak Szerbia fővárosába, Belgrádba az Európa Liga mérkőzésére; a szurkolókat a szabadkai főkonzulátus négy munkatársa várja a határátkelőhelyen, hogy segítsék a zökkenőmentes átlépést - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán megosztott videóban. Szijjártó Péter a közösségi oldalán - Belgrádból bejelentkezve - azt mondta, hogy ő maga nem a meccsre érkezett, hanem a migrációról és Szerbia déli határának megvédéséről tárgyal az osztrák és szerb kollégáival. Megjegyezte, hogy a Fradi a Crvena zvezda ellen lép pályára Belgrádban. A stadionban is öt konzul teljesít majd szolgálatot, akik közvetlenül is segítségére lehetnek a szurkolóknak - fűzte hozzá. Ugyanakkor egy folyamatosan üzemelő vészhelyzeti telefonszámot (+381 62 766024) is létesítettek, amelyen segítséget lehet kérni a belgrádi konzulátustól - hívta fel figyelmet Szijjártó Péter.

Csercseszov arról is beszélt, hogy semmi mentális felkészítésre nem volt szükség a Kecskeméten elszenvedett 2-0-s bajnoki vereséget követően, mivel egyrészt nem szeret a múltról beszélni, másrészt rögtön a találkozó után már a mostani összecsapásra koncentráltak.

"Nem volt szerencsénk Kecskeméten, a pályát a meccs előtt és után sem említettem kifogásként, mindenki látta milyen állapotban volt, de ez már történelem. Magunk mögött kell hagynunk" - jelentette ki a szakember, aki arról számolt be, hogy csak a bosnyák Adnan Kovacevicre nem számíthat, ő a válogatottban sérült meg. "Lépésről lépésre kell haladni, most is mindkét csapat a három pont megszerzésére hajt majd, mint mindig. Például a kecskeméti vereség oka az is lehet, hogy egyes játékosok már erre a belgrádi mérkőzésre gondoltak, éppen ezért nem szabad előre tekinteni".

A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2022. október 5-én

Fotós: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Csercseszov nem kívánt számolgatásba és olyan távlati jóslatokba bocsátkozni, hogy meddig juthat az együttese, mert mint fogalmazott, nem szereti a matekot, és a futball világában bármi megtörténhet.

"Nem változtatott semmit a vasárnapi vereség, talán csak jobban ki leszünk élezve. Nagy meccsre számítok. Jól állunk a csoportban, ha a tabellára nézünk, talán mi vagyunk az esélyesek, de ez nem számít, mert ez a meccs is 0-0-ról indul" - mondta Mats Knoester, aki szintén abban reménykedik, hogy telt ház lesz, mert játékosként az ilyen nagy meccseket tartja felemelőnek.

A holland védő szerint teljesen természetes, hogy az első két találkozó megnyerése után többre vágyik az ember, mert elérhetővé vált a cél. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem ijeszti meg őket, hogy hirtelen van veszítenivalójuk a Trabzonspor és Monaco legyőzése után.

A Crvena zvezda-Ferencváros El-mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik a belgrádi Rajko Mitic Stadionban. Az eddig százszázalékos magyar bajnok már döntetlennel a csoport élén maradna, de győzelemmel akár a tavaszi folytatás is biztossá válhat. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Forrás: MTI