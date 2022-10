A harmadik csatában ez be is igazolódott, egyikük sem bírt riválisán akciót bemutatni, a négyperces alapidőben a mongol tűnt aktívabbnak, Pupp neve mellé egy intés került. Az első értékelt akcióig tartó hosszabbításból is eltelt már két perc, amikor Bishrelt ápolás miatt rövid időre elhagyta a szőnyeget. További intések következtek, nemsokára mindketten kettőnél tartottak, a 26 éves magyar – aki idén Antalyában és Budapesten is Grand Slam-győztes lett – kivédett egy veszélyes kiemelést, majd sikertelenül próbálkozott fojtással. Az összecsapás már 12 (!) perce zajlott, amikor a bíró Puppnak kiosztotta a harmadik figyelmeztetést is passzivitásért, ami már a leléptetést jelentette.

Ezzel az Atomerőmű sportolója számára véget ért a vb, szombaton az 57 kilós Karakas Hedvig és Kovács Kitti lép tatamira a Humo Arénában.