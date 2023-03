Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője arról számolt be az MTI-nek, hogy „óriási az érdeklődés a válogatott soron következő mérkőzései iránt, ugyanis a csütörtöki, észtek elleni barátságos mérkőzésre már több mint 40 ezer jegy kelt el, míg a jövő hétfőn esedékes bolgárok elleni Eb-selejtezőre 50 ezernél is többen váltottak belépőt”.

Továbbra is lehet jegyeket venni a két mérkőzésre a meccsjegy.mlsz.hu oldalon. A kapunyitás két órával a kezdés előtt lesz. Javasoljuk a közösségi közlekedés igénybe vételét, illetve azt kérjük a szurkolóktól, hogy időben érkezzenek a gyors és gördülékeny beléptetés érdekében és csomagokat ne hozzanak

– mondta Sipos Jenő. Beszámolt arról is, hogy ezúttal is lesz szurkolói falu, ahol különböző aktivitásokat próbálhatnak ki az érdeklődők, lesz freestyle bemutató, arcfestés, csocsó, sőt, a korábbi Európa-bajnokságok hivatalos labdáit is megtekinthetik a drukkerek.

A Magyarország-Észtország felkészülési mérkőzés csütörtökön 19.30-kor kezdődik a Puskás Arénában, míg négy nappal később a Magyarország-Bulgária Eb-selejtező 20.45-kor.