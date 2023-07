Bíró Attila: mindenre fel voltunk készülve, de nem tudtuk megvalósítani a terveket Bíró Attila szövetségi kapitány szerint a magyar női vízilabda-válogatott játékosai ugyan mindenre fel voltak készülve a spanyolok elleni világbajnoki negyeddöntő előtt, de ahogyan tanítványai is fogalmaztak, nem tudták megvalósítani az előzetesen eltervezett elemeket. „Valószínűleg az ellenfélnél jobb játékosok vannak, mi kihagytuk az emberelőnyöket, nem tudtuk leblokkolni a lövőiket, ők pedig le tudták a mieinket. Ráadásul náluk van egy olyan külső kör, ami most, amikor egész jól ki tudtuk venni a centereiket, bárhonnan át tudta lőni a zónát” – válaszolta a szakember a fukuokai találkozót követően az MTI azon kérdésére, hogy miért nem sikerült az előre megbeszélt dolgokat végrehajtani. „Mindenre fel voltunk készülve, de ha nincs igazán kapusteljesítmény és több blokk, akkor nem lehet legyőzni egy ilyen spanyol csapatot” – fogalmazott a kapitány, aki szerint ha a záró negyedben Szilágyi Dorottya góljába nem fújnak kontrát a bírók - amivel mínusz egyre zárkózott volna a csapat -, akkor nem kaptak volna ki. „Ezek fájó nüanszok, amik most nem a mi javunkra dőltek el, ugyanakkor a vereségünk a védekezésünkön és a fórjátékon is múlt.” Bíró Attila a folytatással kapcsolatban kiemelte, szerencsére az elmúlt világbajnokságokon csak 2017-ben Budapesten kellett az ötödik helyért játszaniuk, akkor ezt a feladatot sikerrel abszolválták és erre készülnek most is.