Szoboszlai Dominik szerint ezért győztük le a szerbeket "A meccs előtt arról is beszéltem, hogy az dönthet, melyik csapat akarja jobban a sikert. A pályán azt tapasztaltam, hogy az elejétől kezdve mi voltunk azok, akik jobban akartuk a győzelmet. Úgy éreztem, hogy a szerbek elleni esetleges győzelemmel hatalmas lépés lehet abba az irányba, ahova tartunk, az Eb-kvalifikáció felé. Azt is tudtuk, hogy ha sikerül nyernünk, akkor a következő meccsen Szerbia győzelmi kényszerben utazik hozzánk Budapestre, és ez talán kedvező lehet nekünk – mondta a meccs után a magyar válogatott tízese. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Szoboszlai kiválóan kezdte a szezont a Liverpoollal: csapata mind a négy meccsét végig játszotta az angol bajnokságban, egy gólt szerzett, kétszer is megválasztották a mezőny legjobb játékosának, berobbant a világ legjobb bajnokságában. A középpályás ettől függetlenül nem érzett magán extra nyomást, megfelelési kényszert a válogatott meccs előtt. "Nem szeretném azt, ha a sajtó azt sugallná, hogy más ember lettem azzal, hogy Liverpoolba igazoltam. Én ugyanaz maradtam, aki voltam" – fogalmazott a 22 éves futballista.