Amikor ott voltam, elmondtam, mit gondolok. A távozásom óta hivatalosan semmi sem köt a klubhoz, nem látok bele a dolgokba, persze hallok ezt-azt, hiszen itt élek Szombathelyen, de hát ki vagyok én? Csak a fél életem, a szüleim, a családom köt a Haladáshoz, a klubban nőttem fel. Annyit mondhatok, hogy a bajok nem most kezdődtek, már akkor voltak gondok, amikor még én is a csapat tagja voltam. Akkor el is mondtam, hogy rossz irányba megy a Haladás, de emiatt lázadónak bélyegeztek, és az utolsó fél évemben kitettek az első keretből. Ahogy én látom, azóta csak még rosszabb lett a helyzet.