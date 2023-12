A DÖBBENETES SZAVAK MÁRA ÚJ ÉRTELMET NYERTEK

Érdemes tehát szó szerint idézni azt, amit Milák akkor mondott: "Büszkén jöttem ki, büszkén fogok hazamenni.Egy korszak most lezárult, most jön egy új. Nagyon kíváncsi vagyok a következő három, illetve hét évemre. Nagyon érdekes dolgok fognak történni, úgy érzem. Egyelőre azon vagyok, hogy minél többet tudjak pihenni és minél jobban ki tudjak kapcsolódni."

Nézze meg a videót, amelyet az M4 Sport 2021-ben készített Milák Kristóf - A jóslat című filmjéből vettük át.

Látnoki szavak vagy mindez csupán a puszta véletlen lenne?Aligha. Miláknak Tokióban már csak egy dolog hiányzott, hogy teljes legyen a pályafutása: a 200 méteres férfi pillangóúszás világrekordjának átírása. 2022. június 21-én, Budapesten ez is sikerült neki, a világbajnokságon akkor úszta meg az 1.50.34-es rekordot.Ezzel gyakorlatilag mindent elért,amit egy úszó elérhet. Nyert olimpiát, vb-t, Európa-bajnokságot, övé volt a fennálló világcsúcs.

HITEGETÉS, DÁTUMTOLOGATÁS

A jelenlegi helyzet ismert. A magyar sportoló hónapok óta nem edz. Legutóbb 2023 áprilisában a kaposvári országos bajnokságon úszott és 100 méter pillangón teljesítette az olimpiai induláshoz szükséges szintet. 200 pillangón a világ idei legjobb idejével nyert. Természetesen ez is olimpiai szintidő volt. Majd később bejelentette, hogy nem indul el a Japánban rendezett világbajnokságon.Ekkor azzal hitegette az közvéleményt, hogy csak pihenőre van szüksége, hamarosan újrakezdi az edzéseket.A visszatérés első dátumát idén szeptemberben jelölte meg, aztán ebből sem lett semmi. Október 24-én szólalt meg legutóbb a jövőjéről, akkor azt mondta, hogy csakis a párizsi olimpiára koncentrál. Ekkor már tudni lehetett, hogy a sportoló sem a rövidpályás Európa-bajnokságon, sem a budapesti Világkupán nem indul el. Most azt hallani, hogy januárban kezdi meg a munkát. Kiderült az is, hogy az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba sem tud vele kapcsolatba lépni, mert nem veszi fel Milák a telefont. Sós két napja a Sportrádióban olyan nyilatkozatot tett, amelyben azt mondta: Milák állapota jelenleg (úszás szempontjából) katasztrófális lehet. Úszótársai sem tudnak róla sokat, mindenki reménykedik, hogy összeszedi magát és visszatér. Ezt várja mindenki, a szövetség elnöke, Milák edzője és mindazok, akik a sportolónak szorítanak.

Itt tartunk tehát most.



Milák 2023. október 24-én így beszélt a Hír tévének:

Forrás: Origo Sport