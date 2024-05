A magyar válogatott játékosa, Gazdag Dániel remekül teljesít a bajnokságban, csak sajnos ez a csapata eredményein nem látszik meg. A válogatott támadó a Philadelphia Union legutóbbi öt meccsén három gólt szerzett, de a csapat csak egy ponttal lett gazdagabb: egy döntetlen, négy vereség a mérlege. S mind a négy vereségét hazai pályán szenvedte el.

Rossi kérdéses döntései

A nyíregyházi születésű játékos roppant balszerencsés volt a 2020-ról 2021-re halasztott Eb előtt, akkor ugyanis sérülés miatt még a tornát megelőzően el kellett hagynia a válogatott keretét. Most, három évvel később eljöhet az Eb-bemutatkozás ideje.

Az egy balszerencsés történet volt, egy kis sérülés miatt nem tudtam játszani. Rossz emlék ez, de az idei Eb-n szeretnék debütálni

– jelentette ki Gazdag, aki a közelmúltban a Philadelphia Union történetének gólrekordere lett.

– Bár az Union egy fiatal klub, de így is óriási büszkeség, hogy én vagyok a legeredményesebb. Amikor három éve idekerültem, nem gondoltam volna, hogy ez sikerül. Úgy gondolom, hogy három év alatt 57 gólt szerezni, főleg középpályásként, nagyon szép szám – mondta el Gazdag Dániel, aki csak később csatlakozik Marco Rossi csapatához.

– Június elsején lesz még egy meccsünk, utána kezdődnek a hivatalos nemzetközi napok. Én másodikán utazom haza, és egyből csatlakozom a válogatotthoz – nyilatkozta Gazdag Dániel, aki természetesen nagyon örült a válogatott meghívónak.

– Eb-t ugye nem rendeznek minden évben, úgyhogy ez most egy kicsit különlegesebb érzés. És az is óriási dolog, hogy zsinórban harmadszor kijutottunk. Nem tudom, hány igazolt játékos van ma Magyarországon, de közülük biztosan nagyon sokan benne akartak lenni a mostani keretben, úgyhogy büszkeség, hogy egyike vagyok ennek a 26 játékosnak – árulta el a magyar labdarúgó. Marco Rossi kerethirdetése sok kérdést felvettet a nyári Eb előtt, amit az Origo videós podcast műsorában ki is elemezték a kapitány döntéseit. A műsorban terítékre került, hogy vajon miért nem kapott behívót a Bundesliga 2-ben szereplő Hamburger SV játékosa Németh András vagy a Hertha BSC-ben szereplő Dárdai Palkó. Sallói Dániel vajon miért maradt ki? Csoboth Kevin többet hozzá tud majd tenni csereként, amikor majd szükség lesz a jó játékára egy esetleges szoros végjátékban a kontinenstornán? A Fradiban berobbanó Lisztes Krisztián tényleg nem fejlődött semmit, hogy a magyar válogatott tagja legyen? Rossi indoklásaiban mi lehet a hiba? A podcast-et ide kattintva érhetik el.

A magyar válogatott Eb-programja

június 15.: Magyarország–Svájc, Köln, 15 óra

június 19.: Magyarország–Németország, Stuttgart, 18 óra

június 23.: Magyarország–Skócia, Stuttgart 21 óra