A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja.

Ismerje meg a tesitanárokat:

30 év alattiak: Új-Nagy Csongor / Pétervására / Pétervására Tamási Áron Általános Iskola

Új-Nagy Csongor vagyok, jelenleg Heves vármegyében a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában végzek nevelési-oktatási munkát, mint testnevelő tanár és néptánc oktató. Gyerekkorom óta a sport iránti lelkesedésem a mai napig tart. Fontosnak tartom a mozgás mellett a magyar kultúra és hagyomány fenntartását. Ezért jómagam is oszlopos tagja vagyok egy táncegyesületnek, emellett több településen is tartok néptánc foglakozásokat. Testnevelő munkám mellett több sportágban aktívan és versenyszerűen is részt veszek, mint például labdarúgás, darts, tenisz, úszás, thai-box és túrázás. A mindennapok során a testnevelés óráimon maximális erőbedobással, innovatív módszerekkel igyekszem színesíteni az óra tartalmát. Mindezt a gyerekek személyiségfejlődésének, és szociális képességének pozitív kibontakozásának érdekében. Törekszem arra, hogy a tanítványaim számára példamutató, és eredményes munkát tudjak felmutatni. Ezzel segítve azt, hogy saját maguk is képesek legyenek célokat kitűzni, és ha kell akár mérföldköveket megmozgatva, de elérjék azokat.

Kisiskola kategória: Uri József / Besenyőtelek / Dr. Berze Nagy János Általános Iskola

Jó érzés látni, hogy 42 év tanítás után is örömmel és futva jönnek testnevelés órára a diákok. Tanórákon játék mindig, versenyhelyzet, motiválás, humor, fegyelem és labda. Sikerélmény biztosítása az ügyetlenebb tanulók részére is. Hab a tortán, hogy a volt tanítványok hálával gondolnak vissza a tesi órákra, a vízitáborokra, sítáborokra, úszótanfolyamokra és a Berze DSE tornáira. Értékelik a mai napig, hogy egy kis faluban ilyen sok sportolási lehetőségük volt. Különösen jó volt azokkal a gyerekekkel együtt dolgoznom, akik nemcsak a diákolimpiákon, Bozsik Intézményi Programban és egyéb sportversenyeken bizonyítottak, hanem korosztályos válogatottban, sportakadémiákon és NB-s csapatokban, magasabb színvonalon. Az elmúlt években megkaptam Heves vármegye sportjáért, diáksportjáért és a legaktívabb testnevelő kitüntetést.

Nagyiskola kategória: Lisztik János / Gyöngyös / Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

A testnevelés, a sport unikális területe az életünknek. Hiszem, hogy a tudatos, rendszeres testmozgás, sportolás kiváló keretet ad a mindennapjainknak, amelyben nemcsak a fizikai valónkat, de a lelkünket, személyiségünket is remek módom táplálhatjuk. Csodákra lehet képes…

a szavazás június 10-én zárul!