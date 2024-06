Országos döntő 50 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Tolna vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Tolna vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Biró Alida / Cikó / Cikói Perczel Mór Általános Iskola Biró Alida vagyok. 2022-ben diplomáztam a Pécsi Tudományegyetemen, testnevelés-műveltségterületes tanítóként. Ez a harmadik évem hogy tanítok, mivel az egyetem alatt már elkezdtem tanítani. Jelenleg a Cikói Perczel Mór Általános Iskolában dolgozom. Nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel és a kollégákkal is. Szeretem a munkámat és remélem még sokáig dolgozhatok itt. Kisiskola kategória: Müllerné Kozma Zsuzsanna / Várdomb / Várdomb-Alsónána Általános Iskola Közel 15 éve dolgozom a pedagógusi pályán. Az iskolában felső tagozaton tanítom a testnevelést, emellett délutáni sportfoglalkozást tartok az alsós és felsős tanulóknak, valamint a gyógytestnevelés, mint fejlesztő foglalkozás is hozzám tartozik. Az iskolai kötelező foglalkozásokon kívül kölyök atlétikát tartok. A munkaköröm egyik meghatározó része a tehetséggondozás, amelynek keretén belül részt veszünk városkörnyéki, megyei, illetve országos diákolimpiai versenyeken atlétika sportágban. Nagyiskola kategória: Fürediné Nickl Aranka / Paks / Paksi Bezerédy Általános Iskola 4 éves korom óta életem meghatározó része a sport, akkor kezdtem el ritmikus sportgimnasztikázni, élsportoló voltam. Testnevelőként mindennapi célom, hogy a gyerekkel megszerettessem a mozgást, sportot. Nagy figyelmet fordítok az egészségmegőrzésre, az iskolán kívül is aktív részese vagyok a város sportéletének. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

