Bronzérmet nyert a magyar csapat - Erdős Rita, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállításban - a budapesti öttusa Európa-bajnokság női versenyében.

Az élen az olaszok végeztek, akik egyedüliként szerepeltek a 18-as döntőben három fővel. A magyarokat még a britek előzték meg.

Egyéniben két hazai finalista volt: Erdős Rita hatodik, Simon Sarolta kilencedik lett. Győzött a brit Kerenza Bryson, ezüstöt nyert a svájci Anna Jurt és harmadikként futott a célba a szintén brit Emma Whitaker.

Az egy hónapja vb-bronzérmes, csapatban világbajnok Erdős a keddi körvívásban, a BOK Csarnokban 19 asszót nyert meg és ugyanennyit vesztett el, ezzel a szombati 18-as finálét a 12. helyről kezdte meg. A Puskás Aréna szoborparkjában kialakított lovaspályára - melyen 10 akadály, a két kettes ugrással együtt 12 erőkifejtés várt a résztvevőkre - fordított sorrendben érkeztek a versenyzők. Erdős hetedikként következett és hibátlanul ment végig, éppen az 1 perc 9 másodperces szintidőn belül, ami maximális 300 pontot ért a számára. A lovaspálya melletti emelt páston nem tudott plusz pontot szerezni a bónuszvívásban, de már így is a kilencedik helyen állt. A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok melletti uszodában 2:17.94 perccel a nyolcadik időt érte el a 200 méteres távon, majd a négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak kilencedikként vágott neki, a bronzérmes pozíciótól 23 másodperccel lemaradva. A déli hőség ellenére végig nagy tempóban futott, de a lövészeteinél sokat hibázott, ezzel mindig időt vesztett. Hiába volt még így is esélye a bronzérem megszerzésére az utolsó lövészet előtt is, végül negyedjére sem tudott javítani a lőállásban, az utolsó kör végén pedig a hatodik helyen futott a célba. A kombinált számban 11:13.45 perccel az ötödik legjobb eredmény volt az övé.

A versenyt követő értékelésében úgy fogalmazott, hogy a keddi vívása után szombaton a lovaglása és az úszása is jól sikerült. Kedvenc lovával ment hibátlant, majd a legjobbját úszta.

"A lövészet nem sikerült, azon ment el az érem" - vélekedett. Ezzel kapcsolatban az MTI-nek a könnyeivel küszködve azt mondta, a hazai környezet biztosan nem hátráltatta, örült, hogy itthon versenyzett, az viszont, hogy a három magyar női párizsi kvótás közül ő nem indulhat majd az olimpián, biztosan.