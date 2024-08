Nem sokkal a szünet előtt aztán létszámban is előnybe került a Diósgyőr, miután Pëllumbi négy percen belül két sárga lapot szedett össze.

A második játékrész elején két perc alatt mindkét oldalon volt egy-egy kapufa, majd a Debrecen emberhátrányban is átvette a kezdeményezést. A DVTK létszámfölényben is csak az eredmény tartására törekedett, és végül sikerrel is járt.