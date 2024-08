Gólerős paksiak

A paksiak mestere a szurkolókban fájó emlékeket ébresztő Corvinul együtteséhez hasonlította a Mornart.

– Nem kezdeményező, labdabirtokló csapat, inkább a saját térfeléről, az egységes védekezésből indul. Jobb és bal szélen is van megfelelő gyors és biztos játékosa ehhez a taktikához, ráadásul egy kellemetlen centerrel is rendelkezik. Jól tömörülnek, agresszívek a játékosai – árulta el Bognár György, akinek sikerült megoldania a Vasashoz távozott Könyves Norbert és a szalagszakadás miatt nem bevethető Hahn János pótlását a támadó szekcióban. A paksi futballisták az előző öt találkozó mindegyikén legalább két gólt szereztek. Az AEK elleni, Pakson lejátszott Kl-selejtezőn betalált a lendületesen játszó Ötvös Bence is, aki ezen a nyáron igazolt át Kisvárdáról Paksra. A párharc első felvonása, a Paks–Mornar összecsapás szerdán 19.00-kor kezdődik Pakson. A visszavágót jövő kedden rendezik Podgoricában. A kétmeccses párviadal győztese továbbjut a selejtező rájátszásába, ahol már a főtáblás szereplés lesz a tét. A sorsolás értelmében a cseh Mlada Boleslav és az izraeli Hapoel Beer-Seva továbbjutója vár a győztesre, míg a vesztes erre az évre befejezi európai menetelését.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés

Paksi FC-Mornar (montenegrói) 19.00