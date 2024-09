Fotó: MCC

2025 szeptemberében lesz 40 éve, hogy a hajó megkezdte lenyűgöző körútját. A jubileumi évben a múzeum és az MCC 700 napos programsorozatot kezd, melynek keretében szeretnék bemutatni és megismertetni a hajózás, a balatoni vitorlázás, és nem utolsó sorban az emberi teljesítmény lebilincselő momentumait a felnövekvő generáció számára.

A Szent Jupátot – restaurálását követően – az MCC Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő Diáktáborban állítják ki, ahol ismét szolgálhatja a hazai vitorlázó és érdeklődő közönséget. „A Szent Jupát jóval többet jelent, mint egy hajó: az emberi szellem és a kitartás szimbóluma is. Az emberi szellemé, amely nem ismer akadályokat, és a kitartásé, melynek segítségével elérhetjük álmainkat. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy a felújítását követően a hajó az MCC révfülöpi központjában várja majd a fiatalokat és időseket, akik a vitorlázás csodájába a magyar tengeren kóstolhatnak bele. Ezt az életérzést szeretné az intézmény minden hallgatójának megadni, ezért is nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Szent Jupáttal történő találkozás lehetőségével egy ikonikus elemmel bővül a révfülöpi képzési központunk.” – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

Fotó: MCC

„Egész életemre nagy hatással vannak a lassan negyven évvel ezelőtti események. Nagy öröm, hogy ennyi év után egyfajta reneszánszát élhetjük az akkori élményeknek és ezeket tovább tudjuk adni a fiatalabb generációknak is.” - tette hozzá Fa Nándor vitorlázó.

Fa Nándor és Gál József nagy álmot valósított meg

Gál József szerint még a rendszerváltást megelőzően egy nagy álmot építettek Fa Nándorral, amit sikerült is megvalósítaniuk, ezzel kapukat nyitottak a tengeri vitorlázás előtt és ebben sokan követték is a példájukat. „Nagyon fontos, hogy az első vízre bocsátás után négy évtizeddel fiatalok kezébe kerülhet ez a hajó, és az általa közvetített szellemiséget, erőt így tovább lehet majd örökíteni” – fogalmazott a vitorlázó.

A Diáktáborban, ahol egy időben több száz fiatal is táborozhat, az MCC közösségépítést is szolgáló pedagógiai elemként tekint a vitorlásoktatásra, amelynek köszönhetően a következő generációk megismerhetik a balatoni sport és vitorláskultúra hagyományait. Az úgynevezett vitorlás iskolarendszer keretén belül az MCC-s diákok az alapoktól egészen versenyzői szintig űzhetik a sportot. A tábor a nyári szezon alatt teltházzal működik, ezernél is több diákkal, az oktatáson túl pedig különböző programok is követik egymást.