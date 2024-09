Az előző évad óriási sikert hozott, duplázott a csapat, ami hatalmas eredmény. Most mindenki ezt foga várni tőlünk, és egyébként én is ezt várom magunktól, de természetesen ott van még a Bajnokok Ligája is. Dinamóval és a CSZKA Moszkvával már voltunk a FINAL4-ban, de nem voltunk eredményesek, a Fradinál ennél többet szeretnék. Ugyanúgy, ahogyan itt mindenkinek, nekem is az álmom, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját. Azon leszek, hogy ez sikerüljön