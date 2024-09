– Mi sosem ezt nézzük, hiszen ez alapján a Monaco vagy a Trabzonspor ellen sem minket tekintettek a jobb csapatnak. Nehéz sorozat lesz, és közben ott van a magyar bajnokság is, ráadásul ez a nemzetközi szereplés most januárig tart. Ezért jó, hogy bő a keretünk. A nagy számok törvénye alapján a pénz is számít, hiszen ha olyan kvalitású játékosról beszélünk, aki a sokszorosát keresi a mieinknek, akkor az jelent valamit. A pénz meghatározza egy csapat erejét – hangsúlyozta Orosz, aki szerint a Fradi a helyén van, annak ellenére, hogy a csapat minden szezont úgy kezd, hogy meg akarja nyerni a magyar bajnokságot, a kupát és persze a Bajnokok Ligájában a főtáblára akarnak jutni. A zöld-fehér klub vezérigazgatója közép-európai élcsapatnak tartja a Ferencvárost, de a térségből a horvát Dinamo Zagreb, a cseh Sparta Praha és a szlovák Slovan Bratislava is a BL főtábláján szerepel.

– Ez egy ilyen szezon. Szerencsénk sem volt, el is szúrtuk, de ez a realitás. Láthattuk az eredményeket, a Zagreb kapott egy kilencest, a Slovan egy ötöst. Ennyit sosem jó kapni, még akkor sem, ha a BL egy elit sorozat. A Ferencváros még nem tartozik a klasszikus BL-csapatok közé. Oda lehet jutni, idén is sikerülhetett volna. A célunk most az El-ben az, hogy jussunk tovább – nyilatkozta Orosz Pál, s keret kialakításával kapcsolatban elmondta, akadnak olyan helyzetek, amikor el kell engedni egy jó futballistát.

– Nem az a klub vagyunk, amely csillagászati fizetéseket tud adni. Amikor idejön egy játékos, akkor van egy karrierterve. Nekünk az a célunk, hogy jó csapatunk legyen, de ez egy üzlet is. Ha érkezik egy olyan ajánlat, amely a futballistának és a klubnak is előrelépést jelent, akkor lépni kell. A magyar klublabdarúgást megfelelően kell képviselnünk a nemzetközi sorozatokban. Ha magyarokkal meg tudjuk csinálni, akkor boldogok vagyunk, de ha külföldiekkel, akkor velük kell. Szeretnénk, ha még több magyar lenne a keretben, de ez nem mehet az eredmények rovására – jelentette ki Orosz Pál.