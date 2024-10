Cikkünk frissül!

A szurkolók pesszimisták: erre a végeredményre számítanak a legtöbben

A péntek este 20.45-kor kezdődő Nemzetek Ligája-találkozóra ugyan – szokás szerint – telt ház előtt kerül sor, de a szurkolók is a korábbinál pesszimistábbak: a Mandiner szavazásán is toronymagasan az újabb magyar vereséget várják legtöbben (15.30-ig 2594-en), de az m4sport.hu játékában is a voksolók több, mint fele (55 százalék) az Oranje sikerét várja, és csupán 15 százalék véli úgy, hogy legalább a bravúros pontszerzés is összejöhet...

Balogh Botond nem lép pályára

Balogh Botond nem léphet pályára a magyar válogatottban a hollandok elleni péntek esti labdarúgó Nemzetek Ligája-találkozón.

A Parma 22 éves hátvédje nincs ott az európai szövetség (UEFA) honlapján a hivatalosan benevezett keretben, így rá biztosan nem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány.

Balogh Botond

Fotó: Lakatos Péter

A játékos a Parma legutóbbi bajnoki mérkőzésén kapott egy rúgást, emiatt csütörtökön edzett először Telkiben, akkor is a többiektől külön.

A telt házas Puskás Arénában a svájci Lukas Fähndrich sípjelére 20.45-kor kezdődik a találkozó, melyet a magyarok egy ponttal a sereghajtó pozícióból várnak.