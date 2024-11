„Már a 2023-as atlétikai világbajnokság előtt is hangsúlyoztuk, fontos célunk, hogy az esemény hosszú távon is pozitív hatással legyen a hazai közösségi és élsportra egyaránt. A vb egyik legfontosabb öröksége, a Nemzeti Atlétikai Központ, amely 2026-ban otthona lesz az új atlétikai elitsorozatnak, a világdöntőnek, és amelyet abban a szellemben terveztünk meg, hogy egyúttal a közösségi sportnak is az új fellegvára legyen” – fogalmazott Schmidt Ádám sportállamtitkár. „Nagyon örülök, hogy az átalakítás után immár minden hazai sportbarát számára megnyílik és ingyenesen elérhetővé válik ez a fantasztikus létesítmény”.

A Nemzeti Atlétikai Központ fő attrakciója a panoráma futókör

Az épületet körülölelő Stadionparkban számos szolgáltatás elérhető. A kisebb és nagyobb gyermekeket gazdagon felszerelt játszótér, az idősebbeket és a kezdő sportolókat pedig streetworkout gépekkel ellátott fitneszpark várja, ahol akadálymentes eszközök is helyet kaptak. A gyakorlottabbak a két hatalmas boulderfalat és a skateparkot is igénybe vehetik, utóbbi – kizárólag védőfelszereléssel – használható görkorcsolyával, gördeszkával, bmx kerékpárral és rollerrel. A pihenni vágyók számára kialakítottak egy homokos plázst is a Duna-parton, ahol napágyakról lehet csodálni a tájat.

A stadion felső szintjén Panoráma Sportpark létesült, ahol 14 szigetbe rendezett kültéri sporteszköz várja az erősíteni, sportolni vágyókat. Megtalálható jóga- és crossfit-szigetek, valamint kisgyermekek által használható eszközök is. A Nemzeti Atlétikai Központ fő attrakciója, az egyedülálló panoráma futókör, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra és a Dunára. A létesítmény különleges fedett-nyitott tetőszerkezete szabadtéren, de mégis fedél alatt kínál sportolási lehetőséget a lakosság számára.

Természetesen tudjuk, hogy a téli időszak nem a szabadtéri sportokról szól elsősorban, de reméljük, hogy tavasztól a főváros új sportközpontjává válik ez a kivételes helyszín, amelyet különböző közösségi sportprogramokkal is igyekszünk majd még vonzóbbá tenni. Bízunk benne, hogy ez minél több honfitársunk számára motiváló erővel fog bírni, és egyre többen építik be mindennapi életükbe a rendszeres testmozgást

– tette hozzá a sportállamtitkár.

A Nemzeti Atlétikai Központ minden nap reggeltől estig, 7 és 21 óra között várja a látogatókat.