Ezüstérem: az utolsó hat perc alatt veszítette el a vb-döntőt a pólóválogatott

A mérkőzés fordulatos és feszült küzdelmet hozott, de a végjáték a riválisnak kedvezett. Akárcsak a két csapat csoportkörös összecsapásán, a spanyolok ezúttal is a negyedik játékrészben hengereltek, ezúttal 6-3-ra nyerték meg a zárónegyedet. Legjobbjaikat nem tudták megfékezni a magyarok, Alvaro Granados és Bernat Sanahuja is öt gólt szerzett.

A döntő elvesztése ellenére nincs ok a szégyenkezésre. A csapat a negyeddöntőben Horvátországot 18–12-re, az elődöntőben pedig drámai mérkőzésen Szerbiát 19–18-ra verte. A spanyolok Montenegró után Görögországot is legyűrték, utóbbit az utolsó másodpercekben megfordított meccsen.

A finálé sajnos nem hozta meg a régóta várt visszavágást: a magyar válogatott sorozatban ötödször szenvedett vereséget Spanyolországtól világversenyen. Mindez azonban nem csorbítja az ezüstérem értékét. Fiatal, lendületes csapatunk ismét bizonyította, hogy a világ élvonalába tartozik.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Magyarország–Spanyolország 13–15 (5–5, 1–2, 4–2, 1–5)

Szingapúr

MAGYARORSZÁG: Csoma, Mizsei (kapusok) – Vigvári Vince, Vingvári Vendel, Manhercz K., Nagy Ádám, Molnár E., Vismeg Zs., Burián, Vámos, Kovács P., Fekete G., Nagy Ákos, Angyal. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

SPANYOLORSZÁG: Aguirre, Lorrio (kapusok) – Cabanas, Larumbe, Munarriz, De Toro, Bustos, Biel, Granados, Tahull, Gomila, Valera, Perrone, Sanahuja. Szövetségi kapitány: David Martín