Szolnokon bizonyít a kaposvári irányító

Hat napon át, három különböző tornán összesen 84 mérkőzésen szurkolhatnak a nézők a női és férfi válogatottaknak a FIBA 3x3-as Nemzetek Ligájában.

A FIBA 3x3 Nemzetek Ligájára készülő magyar női válogatott tagjai Szolnokon. A keretben helyet kapott a kaposvári nevelésű Tőczik Borbála is (alul jobbról a második) Fotó: MKOSZ

FIBA 3x3 – a kosárlabda rajongók „fesztiválja”



– Egy hétig Szolnokon pattog a labda! Immár kilencedik alkalommal rendezik meg városunkban a méltán népszerű Nemzetek Ligája FIBA 3x3 bajnokságot, amelyen több mint 250 külföldi sportoló és szakember is jelen lesz – írta a szoljon.hu. – A hétfői közös sajtótájékoztatón részt vett Rózsa József, a rendező Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. igazgatója, Győrfi Mihály polgármester, Tasnádi Zoltán, az önkormányzat Sport, Turisztikai és Civil Bizottságának elnöke, valamint a rendezvény fő támogatói.



A program első szakaszában, július 28. és 30. között az U23-as válogatottak lépnek pályára Szolnokon, de ezt követően sem maradunk izgalmak nélkül: augusztus 1. és 3. között az U21-esek mérik össze erejüket olyan nemzetek csapataival, mint Franciaország, Ukrajna, Csehország, Katar vagy Románia.

A magyar válogatott keretében idén is több feltörekvő tehetség kap szerepet, köztük a tizenkilenc éves Tőczik Borbála, aki Kaposváron kezdte pályafutását. A fiatal irányító idén februárban csatlakozott a fővárosi Csata TKK-hoz, amellyel kiharcolta az NB I/A-s tagságot, és jó eséllyel ott lehet a következő szezon keretében is.

– Megtisztelő és motiváló, hogy részese lehetek a 3x3-as válogatottnak és a Csatánál is bizonyíthatok – mondta Tőczik Borbála.

Tőczik Borbála hatévesen kezdett kosárlabdázni a Mágusok Egyesületében, majd a Gyakorló DSE-ben fejlődött tovább. Tehetségére korán felfigyeltek: 2019-ben a pécsi Rátgéber Akadémiára került, ahol korosztályos és 3x3-as válogatott lett, miközben a tanulmányi eredményei is kiemelkedőek voltak. Egy ideig úgy tűnt, az Egyesült Államokban folytatja, hiszen ösztöndíjat nyert a texasi Midland College-ba, a sors azonban végül Budapestre vezette.

Az irányító most pedig két fontos szintlépés előtt áll: a 3x3-as U21-es válogatott tagjaként Szolnokon képviselheti hazánkat a Nemzetek Ligájában, klubszinten pedig készen áll arra, hogy bizonyítson az élvonalban.

– Az A-csoport sokkal gyorsabb, fizikálisabb és mentálisan is komolyabb kihívás lesz, de szeretném minél hamarabb felvenni a ritmust. Személy szerint a döntéshozatalomban és a védekezésemben is fejlődni szeretnék. Ez a 3x3-mas torna is remek lehetőség a fejlődésre és a bizonyításra – zárta gondolatait a kaposvári nevelésű kosaras.