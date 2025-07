„Ha nem nyersz, senki vagy” – így válik tömegessé a túledzettség a sportban

Egyre többször kerül ez a jelenség fókuszba, amely világszerte hatással van a sport minden szintjére, így a kajak-kenura is. Nemcsak az élsportolókat, hanem az edzőket, a döntéshozókat és a szülőket is egyre jobban foglalkoztatja. A túlhajszoltság, a regeneráció hiánya és a sűrű versenynaptárak kérdése ma már nemcsak szakmai probléma, hanem hosszú távon a sport egészének jövőjét veszélyezteti. Pavlik Gábor emeritus professzor, a Testnevelési Egyetem sportorvosa nemrégiben arra figyelmeztetett egy írásában, hogy a mai sportolók az emberi tűrőképesség határán egyensúlyoznak. Túl sok a verseny, túl kevés a pihenő és ennek az eredménye az egyre több sérülés, a mentális kimerülés és hosszú távon akár a sport iránti szeretet elvesztése is.

Faludy András szerint a kajak-kenuban is egyre égetőbb kérdés a túledzettség és a regeneráció hiánya Fotó: Lang Róbert

Túl sok a verseny, túl kevés a pihenő – a kajak-kenu sem kivétel

Faludy Andrással, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzőjével, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenysport bizottságának és a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség maraton bizottságának tagjával beszélgettünk erről a témáról.

– Nálunk májustól augusztusig tart a szezon, ez 10-11 versenyt jelent 12 hét alatt és ez még csak az utánpótlás – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Aki kijut a maraton világbajnokságra, annak szeptember elején még csúcsformában kell lennie. A pihenésre maximum pár napot lehet szánni. Aki nem megy a világbajnokságra az négy hetet kap. Versenyről versenyre járunk, és ez bizony nemcsak a sportolóknak, hanem az edzőknek is feszített tempó.



A versenyszezonnak ma már szinte nincs is vége. A „off-season" már nem is létezik.



– Az a klasszikus holtszezon, ami régen 4–6 hetet jelentett, gyakorlatilag megszűnt. A nemzetközi versenynaptárhoz igazodik a hazai is, ez besűríti a programot. Egy ifjúsági versenyző akár 5 nemzetközi versenyen is elindulhatna, de ma már szerencsére korlátozás van, legfeljebb kettőn lehet indulni – magyarázta a vezetőedző.



A sportolók teljesítménye szempontjából a pihenés nem kiváltság, hanem alap.



– Még mindig sokan nem értik, hogy nem a maximum a cél, hanem az optimum – emelte ki Faludy. – Pihenés közben fejlődik a szervezet. A túlterhelés nemcsak sérüléshez, hanem kiégéshez is vezet. Az igazi kihívás ma már az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt edzés, verseny és regeneráció között.