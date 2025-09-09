Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a portugálok elleni meccset (frissül)

Hírfolyamunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről: itt megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Dibusz Dénes nélkül a válogatott

Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.

Az Origo úgy tudja, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE.

Dibusz Dénes kapus

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Orbán Viktor: Bent vagyok a kezdőben?

Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán Viktor. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.

Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs

Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.

Marco Rossi szövetségi kapitány

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mérkőzése előtt Orbán Viktor

Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze.

Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor

Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.