2 órája
Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a portugálok elleni meccset (frissül)
Kedden 20:45-től a magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominikék az írek elleni dublini meccset tartották a legfontosabbnak, most viszont a legkeményebb kihívás következik: Cristiano Ronaldo vezette portugál csapat ellen, akiket még sosem tudtak legyőzni a mieink.
Dibusz Dénes nem védhet Cristiano Ronaldóék ellen
Hírfolyamunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről: itt megtalálhatók a meccs előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
Dibusz Dénes nélkül a válogatott
Marco Rossi nincs könnyű helyzet, ugyanis a kulcsjátékosnak számító Schäfer András izomsérülés miatt már a dublini meccset sem tudta vállalni a válogatottban, majd az írek elleni meccsen Sallai Rolandot kiállították, így ő is kiesett a portugálok elleni találkozóra. A szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.
Az Origo úgy tudja, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának azonban újabb problémával is meg kellett küzdenie, ugyanis a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes sérülést szenvedett az írek elleni meccsen. A részletekért kattintson IDE.
Orbán Viktor: Bent vagyok a kezdőben?
Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán Viktor. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.
Marco Rossi születésnapján jön a nagy meccs
Marco Rossi számára különleges lesz a Portugália elleni összecsapás, hiszen a magyar válogatott szövetségi kapitánya éppen szeptember 9-én ünnepli 61. születésnapját.
Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mérkőzése előtt Orbán Viktor
Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze.
Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor
Az első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.
A Carpathian Brigade azt írta, hogy
a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.
A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.
Szoboszlaiék történelmi sikert írhatnak
A magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer örülhettek a szurkolók. Ennek tükrében Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy aláírná a döntetlent a portugálok elleni meccse – emlékeztet az Origo.
Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd. Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség
– vélekedett a Liverpool sztárjátékos, aki kedden találkozhat majd példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval.
Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen
Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.
A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.