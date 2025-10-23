1 órája
Hat magyar konzul lesz jelen az FC Salzburg-Ferencváros futballmérkőzés helyszínén
Hat magyar konzul is jelen lesz az FC Salzburg-Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Ausztriában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.
A Ferencváros játékosai megköszönik a szurkolást (illusztráció)
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga mérkőzésére a rendelkezésre álló összes (1500 darab) vendégjegy elkelt.
A szurkolók egy része szervezett utazás keretében különvonattal érkezik a helyszínre. Ők a voucherüket a Salzburg-Taxham állomáson válthatják majd, míg az egyénileg érkezők az Alter Markton – tudatta.
Tájékoztatása szerint hat magyar konzul segíti majd a drukkereket:
kettő a stadionban, egy a Salzburg-Taxham állomáson, egy az Alter Markton, egy a hegyeshalmi gépjármű-határátkelőhelyen, egy pedig a hegyeshalmi vasútállomáson, majd a vonaton.
Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén reggel hat órától: +43 660 259 3184.