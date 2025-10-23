október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európa-liga

1 órája

Hat magyar konzul lesz jelen az FC Salzburg-Ferencváros futballmérkőzés helyszínén

Címkék#futballmeccs#segítség#Szijjártó Péter#Ferencváros

Hat magyar konzul is jelen lesz az FC Salzburg-Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Ausztriában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.

MW
Hat magyar konzul lesz jelen az FC Salzburg-Ferencváros futballmérkőzés helyszínén

A Ferencváros játékosai megköszönik a szurkolást (illusztráció)

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga mérkőzésére a rendelkezésre álló összes (1500 darab) vendégjegy elkelt.

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A szurkolók egy része szervezett utazás keretében különvonattal érkezik a helyszínre. Ők a voucherüket a Salzburg-Taxham állomáson válthatják majd, míg az egyénileg érkezők az Alter Markton – tudatta.

Tájékoztatása szerint hat magyar konzul segíti majd a drukkereket: 

kettő a stadionban, egy a Salzburg-Taxham állomáson, egy az Alter Markton, egy a hegyeshalmi gépjármű-határátkelőhelyen, egy pedig a hegyeshalmi vasútállomáson, majd a vonaton.

Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén reggel hat órától: +43 660 259 3184.

 

