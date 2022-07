Majka minden nagy slágerét előadta a másfél órás koncerten, így az Ezek a lányok, a Tündi Bündi, a Belehalok mellett, az Elvitted a szívemet, a Mikor a test öregszik, a Füttyös, a Partykarantén is felcsendült. Éppen úgy, ahogy a kilencvenes években mindenki táncolt, ezt tették a bulizók a Mindenki táncol című dal hallatán, így aztán könnyen kifröccsent a plázs homokjára az ezer forintos sör is. Ez nem igazán zavarta meg a bulizókat, akik a legjobb szöget keresve topogtak a színpad közelébe, hiszen a fantasztikus hangulatú Majka koncert pillanatait mindenki meg akarta örökíteni okostelefonjával.

Egy kisfiú apukája nyakában ülve, Majka feliratú mezben tombolta végig a bulit, a végén pedig még egy közös fotóra is futotta a rapperrel. Aki a legnagyobb slágerei előadása végeztével lement rajongói közé egy pacsizásra, s persze több szelfi és kisvideó is született.

A ráadás dalok után a tömeg feloszlott a nagyszínpad előtt, de ezzel még nem ért véget a buli a siófoki éjszakában, hiszen kezdődött a Necc party az arénában, s a parton is hatalmas buli kerekedett a kétezres évek legnagyobb hip-hop és r’nb slágereire. Hiába kapott a bulizók hajába a Balaton felől érkező olykor viharos erejű szél, a ritmusra automatikusan hullámoztak a testek a siófoki éjszakában.

Este tizenegy óra körül már megteltek a sétányon lévő szórakozó- és vendéglátóhelyek is. Volt olyan, ahol legalább tíz percig állhattunk sorban egy szelet ezer forintos pizzáért. Leülve pedig a sétány fontos szabályait is megismerhettük. – Ez a kaja semmire nem volt jó, mondta italába kortyolva egy húszas éveiben járó fiatal lány. De most már mehetünk újra berúgni, így megy ez, tette hozzá nevetve és barátnőjét felnyalábolva eltűntek az éjszakában.

A Petőfi sétányon hangyabolyra emlékeztető tömeg hömpölygött éjszaka is, köztük legény- és leánybúcsús társaságok tűntek fel hangosan nevetgélve, egyenpólóikban kiemelkedve a szórakozni vágyók sokaságából. A sétányon rendszeresen sötétkék csoport vonult át: a rendőrség egész este éberen figyelte a partizók biztonságát. Egy legénybúcsús társaságot meg is állítottak. Panaszunk nem is lehetett a biztonságra, hiszen a partitáskák nem voltak veszélyben, egyedül arra kellett erősen figyelni, hogy az alkoholtól bódult, a fizikával dacolva megdőlő testeket kikerüljük.