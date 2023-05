Nem hétköznapi tevékenység közben értük utol a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatóját. Richter József éppen elefántot körmölt. Míg a hétköznapi emberek azt sem tudják, hogy milyen manikűrre van szüksége egy ormányosnak, addig Richter József inkább a hétköznapi tevékenységekben, veszik el inkább. A főzés nagy kihívás neki, saját konyhájával is egy televízió műsor miatt volt kénytelen közelebbről megismerkedni.

– A lakásomban is nagyon keveset tartózkodom, csak télen tartózkodom benne. A konyhámban szinte egyáltalán nem. Tavaly, amikor megkerestek ezzel a műsorral kapcsolatosan, voltak kételyeim, hogy el kell-e vállalnom. De úgy gondoltam, hogy egy újabb kihívás lesz, így belementem – nevetett Richter József, aki "jó bulinak" vélte a lehetőséget. A első négy napon ő ment vacsorázni a többiekhez, az utolsó napon vendégül látta Sári Évit, Smaltig Dalmát, Görgényi Fruzsit és Mischinger Pétert.

– Az első nap nem úgy alakult, ahogy vártam. Éhesen jöttem és éhesen is távoztam. Péternél voltak problémák és furcsa ételeket is szolgált fel. A lányok kitettek magukért, Görgényi Fruzsinál az étel volt a legjobb, Sári Évinél a hangulat, mindhárom este jó volt. Jobbnak gondoltam, ha valami egyszerűt vállalok és az sikerül, mintha valamilyen extrát bevállalok és éhesen mennek haza, mert nem sikerül. Az éttermekben is az egyszerű ételeket szeretem, a jó nagy adagokat, amivel jól lehet lakni, úgyhogy azt kapták, amit én szeretek – mondta a cirkuszigazgató, aki Tóth Balázst, a balatonlellei BL Yacht Club ügyvezetőjét hívta segíteni.

Ifj. Richter József és Tóth Balázs a forgatáson.

– A főzés gyermekkorom óta érdekel. Amikor étterem tulajdonos lettem, több tanfolyamot is elvégeztem, hogy jobban bele lássak a folyamatokba. Alapból más elképzelésem lett volna a vacsora menüjét illetően, de ez most Jociról szólt – mondta Tóth Balázs, aki úgy véli, nem a gasztronómia alappillérein álló híd köti össze a továbbiakban barátjával.

– Voltak „szkanderezések” az est folyamán, de úgy gondolom, hogy jól tudtunk együttműködni. Kézenfekvő volt, hogy Balázst választom a tapasztalata miatt. Sok őrültséget csináltunk már együtt: elefántfürdetést, volt, hogy fókát vittünk a Balaton vizébe, a vizicirkuszt is megrendezzük minden évben. A főzés egy újabb őrültség volt. Balázs azt mondta, hogy többet nem fog velem főzni – nevetett a cirkuszigazgató, aki úgy nyilatkozott, ő bizony maximális pontot ad a saját menüjére, amelyben egy szakszerűen elkészített tatárbeefsteakkel, egy tepsiben sütött zöldséges hússal, piskótatekerccsel, és egy cirkuszi görkorcsolyás produkcióval kedveskedett a vendégeknek.

Megtapasztalta a hölgyek hétköznapjait

Ifj. Richter József csupán a téli hónapokban tartózkodik lakóházában, ám annak konyhája eddig fehér foltnak számított neki. A Tóth Balázzsal közös főzés kapcsán nemcsak a terepet ismerte meg jobban.

– Arra volt jó a műsor, hogy megtapasztaltam, hogy hatalmas munka egy vacsora után elpakolni, elmosogatni. Jobban átérzem a hölgyek mindennapi teendőit – mondta az igazgató, aki otthon nem tart háziállatokat, mert úgy véli, elég neki a szafari park több száz jószága. Már várja, hogy beinduljon a szezon és Balatonlellén a Magyar Nemzeti Cirkuszban találkozzon a közönséggel.