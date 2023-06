Ahogy arról hallani lehetett tavaly nyáron Kaposváron nagy feltűnést keltett egy tévés stáb, melyről kiderül hogy a Grand Tour csapata volt Jeremy Clarkson, James May és Richard Hammond műsorvezetőkkel együtt. A napokban megjelent Eurocrash elnevezésű epizódban Európa keleti országain keresztül túráztak a különleges autókkal. Gdansktól Bledig bejártak több országot is, így Magyarországot is érintette a három őrült autóimádó, méghozzá egyenesen a Kassai-völgybe vették az irányt.

A Top Gear egykori sztárjai itt megmutatták több milliós közönségüknek, hogy miért féltek a magyarok nyilaitól. Az őrült szuperprodukcióban a három barát autóikkal szlalomoztak egy kialakított füves pályán, ám közben magyar lovasíjászok nyilai záporoztak a járgányokra és a műsorvezetőkre. A korántsem veszélytelen mutatvány során a vezetőoldali ablakok alá helyezték el a céltáblaként szolgáló vesszőfogót az autókon, így ha kicsit fölé céloznak a lovasíjászok akár komoly baj is történhetett volna. Erre azonban nem került sor, az autók céltábláit azonban már nem kímélték a vágtázó íjászok, sündisznót csináltak a tévés legendák járműiből alig fél perc leforgása alatt.

Néhány hete Kassai Lajos Instagram oldalán osztott meg egy bejegyzést ami sejtette már hogy a Grand Tour stábja járt nála. Azt sokan tudják már a lovasíjászról, hogy az Oscar-díjas színész Matt Damon tőle tanulta meg az íjászat fogásait a Nagy Fal című hollywoodi mozihoz. S most újabb szuperprodukcióban szerepelt a Kassai Lajos.