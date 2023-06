A versenyzők kedden költöztek be a szállásukra, az újonnnan nyílt siófoki luxushotelbe, ahova kameránk is betekinthetett. Így most megmutatjuk, hol hajtják fejüket álomra a szépségek egy mozgalmas nap után.

Programokból ugyanis nincs hiány a felkészítőtáborban, mert minden nap részversenyeken méreteknek meg a jelentkezők, ahol bizonyíthatják, hogy ők a legrátermettebbek. Az első versenyek után hat lánynak kellett hazamennie a siófoki táborból.