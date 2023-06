Vasárnap rendezték meg Veszprémben a Hosszú asztal pikniket, ahol több somogyi település is részt vett.

A drónnal készült felvételen a Hosszúasztal piknik a veszprémi Séd-völgyben Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Hosszú asztal piknik nevű rendezvény a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program félidejét ünneplő Felező egyik kiemelt eseménye volt. – Az évad megnyitói hagyományosan januárban vannak, amikor nem túl kedvező az időjárás, viszont nagyon szerettük volna jó időben, napsütésben megünnepelni ezt az évet közösen a veszprémi és a régióban élő lakosokkal, valamint minden olyan szereplővel – térségi, hazai és nemzetközi partnereikkel –, aki részese az EKF-évnek – fogalmazott Varga Richárd, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere a veol.hu-nak. Hozzátette, a kezdeményezés mintáját a litvániai Kaunas városának piknikje adta: ott a sétálóutcán állítanak fel hosszú asztalokat, ahol összegyűlnek a helyiek.

Forrás: Facebook

Vasárnap 15 órától a Séd-völgyben másfél kilométer hosszan kanyarogtak az asztalok az egykori vidámpark bejáratától a völgy nyugati végében lévő parkolóig a Séd mindkét oldalán. A szervezők az asztalról és az abroszról gondoskodtak, a piknikre érkezők pedig olyan ételt, étkészletet és evőeszközt vihettek, amilyet szeretnének.

A kéthelyi delegáció kitett magáért.

A zsűri, amelynek prominens személyisége volt Borbás Marcsi televíziós személyiség is, három asztalt jutalmazott páratlan szépségéért. Ezek közé került be Kéthely is. – Próbáltuk úgy elkészíteni az asztalunkat, hogy összhangot tükrözzön a teríték és a dekoráció, mondta Molnár Balázs polgármester.

Marcali, Fonyód és Somogyszentpál is látványos asztallal készült a különleges eseményre.