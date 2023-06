Hétfőn lépett fel utoljára a Csiky Gergely Színház nagyszínpadán társulati tagként Szabó Nikolett. A fiatal színésznő öt évig játszott a kaposvári teátrumban. Pályája kezdetén bőségesen ellátták feladatokkal, a legkülönfélébb szerepekben láthatta a kaposvári közönség.

– Jövőre még találkozhat velem a közönség a Csiky Gergely Színházban, de július 19-től már Nyíregyházán próbálok Molnár Ferenc: Delila című darabjában, amelyet Mohácsi János rendezett, mondta a fiatal tehetség megkeresésünkre. Horváth Illés, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti igazgatója hívott a társulatba. Hat bemutatóm lesz. Nehéz szívvel hagyom itt a kaposvári barátaimat és a közönséget, akik tavaly az év színésznője díjjal jutalmaztak – foglalta össze Szabó Nikolett.

A színművész egyik kedvenc előadása a Meggyeskert volt a Csikyben, valamint a Siess élni! című monodrámán is élvezettel dolgozott, árulta el. Szabó Nikolettet a hétfő esti Meseautó című előadás után búcsúztatták el a nagyközönség előtt, amelyről videó is készült. Ez a Csiky Gergely Színház közösségi oldalára került fel kedden, amelyből kiderült Nikolettet szívébe zárta a közönség az itt töltött évek során. A posztban a színház csodálatosan ragyogó csillagaként említik a népszerű színésznőt. A közönség vastapssal búcsúztatta Szabó Nikolettet, aki szemmel láthatóan meghatódott a publikum szeretetén. Háromszor is visszatapsolták a Meseautó szereplőit az előadás végén.