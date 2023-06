Nemrégiben Gyenesei István jobb karján olyan rosszindulatú elváltozást fedeztek fel orvosai, melyet karjával együtt tudtak csak eltávolítani.

Gyenesei István közösségi oldalán így ír erről:

EGY KÉZZEL IS LEHET ÉLNI. Esetemben, most EZ az életben maradás feltétele. De vágjunk a közepébe a tőlem megszokott nyíltsággal és őszinteséggel! Ha semmi váratlan nem jön közbe, akkor egy hét múlva, június elsején, csütörtökön Budapesten, a Semmelweis Egyetem klinikáján, 9 órai kezdéssel amputálni fogják a jobb karomat.

Könyök hajlatomban egy kioperálhatatlan, nagyon ritka, rosszindulatú daganat alakult ki néhány hónappal ezelőtt. Hozzáértő, kiváló orvosok kezében voltam és vagyok, akik hosszasan keresték a megoldást, és akik helyesen hozták meg velem egyetértésben a döntést.

Hihetetlen, de a folyamatos fájdalom ellenére, egy különleges kalandként élem meg ezt az egészet, amelynek során a továbbiakban sem akarok szenvedni, sokkal inkább kíváncsian megélni az új kihívásokat. Ha a Teremtő így akarta, akkor jajveszékelés, dühöngés, búslakodás és letargia nélkül fogadtam el az első szembesítő pillanattól fogva.

Nincs bennem félelem, legfeljebb természetes izgalom, hiszen tudom, hogy Isten ott lesz velem és a gyógyító emberekkel, amikor egyik legkedvesebb, de feltétlenül legtöbbet használt testrészemtől örökre el kell búcsúznom. Hálás vagyok neki, nagyon hálás.

A hálán túl természetesen sajnálom is a karomat, de ha így, akkor így fogok teljes életet élni a jövőben is. Kettőzött energiával. Megkönnyíti a helyzetemet, hogy tudom családom, barátaim, különösen feleségem Hajni segítségemre lesz, ha elakadok. De csak akkor!

El kell fogadnom, hogy bőven lesz, ami csak emlék marad. Sokak által dicsért, szép aláírásom, vagy a gyümölcsös ládák emelése, de a szeretet számos jele kinyilvánításának lehetősége már most a múlté. Ezért aztán még a műtét előtt gyermekeinket, unokáinkat pünkösd vasárnapján, ami egyben a gyermeknap is, kétkezes ölelés partira hívom.

Most, hogy megosztottam veletek is helyzetemet, kérlek Benneteket, Ti se bánkódjatok. Ha nekem jót akartok, fogadjátok ezt a hírt azzal a természetességgel, amivel én is megélem, és küldjetek sok-sok erőt, mert abból sosem elég.

Ha pedig a beavatkozást követően bárhol találkozunk, ne lássak arcotokon sajnálkozást, mert én ugyanaz leszek, mint aki voltam. A mindig optimista és vidám, tenni akaró Gyenesei Pisti, aki szereti az egész világot és a világ is szereti őt. Érzem, hogy van még feladatom.

A műtét előtt közvetlen újabb posztot készített Gyenesei István, ahol példa értékű helytállsról számolt be:

MEGTÖRTÉNT Két nappal ezelőtt, közvetlenül a műtét előtt készült a fotó. A megismételhetetlen!!! Köszönöm a (megosztásokkal együtt) több mint kétezer lájkot és a közel ezer erőt adó, imát küldő üzenetet. Hálás vagyok Pápai Zsuzsanna onkológus professzor asszonynak, hogy vezetett az úton, és dr. Szalay Krisztiánnak, aki megszabadított az alattomos kórtól. Vele együtt a jobb karomtól is. Egye fene, több is veszett Mohácsnál! Legalább már nem leszek kétbalkezes! Köszönöm, jól vagyok! Hétfőtől újra Kaposváron…