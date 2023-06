Regard és Ofenbach melegítette be a Balaton Sound nagyszínpadának közönségét csütörtök este, hogy aztán az este legnagyobb sztárja Tiesto csapjon a lemezek közé. A közönség egy emberként énekelte a holland sztár dj legnagyobb slágereit, így a Dont be shy és a Business is akkorát szólt Zamárdiban, hogy még az északi part is hallotta. A fesztivál pénteken folytatódott magyar sztárokkal, a Halott Pénz koncertjén is gyakorolták a rajongók a kórusban éneklést, hiszen a banda legnagyobb slágereit adta elő a Balaton Soundon, este pedig a progresszív trance koronázatlan királya Armin van Buuren állt a lemezjátszó mögé.