A nagyatádi születésű labdarúgó már igen fiatalon a kaposvári utánpótláshoz került, ahonnét Újpestre igazolt. 2022 telén érkezett vissza Kaposvárra a szintén NB III.-as Komáromtól, s abban a fél szezonban 16 mérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt évad során kirobbanthatatlan volt a csapatból, negyven (!) mérkőzésen kezdett, s összesen 3580 percet töltött a pályán. A 22 esztendős bal oldali védő a támadásokból is kivette a részét, több gólpassz is fűződik a nevéhez, így nem is csoda, hogy felfigyelt rá egy magasabb osztályban szereplő együttes. Böndi Ádám játékjogát a nyári átigazolási időszakban több csapat is szerette volna megszerezni, végül az NB II.-es BFC Siófoknál folytatja majd pályafutását, hiszen a balatoniakat gyorsan meggyőzte teljesítményével a két fél egymás elleni felkészülési mérkőzésén.

– Meglepett a megkeresés, de nagyon örülök, hogy sikerült idejönnöm – nyilatkozta a siófoki klubhonlapnak Böndi Ádám. – Úgy érzem, befogadóak a többiek, jó minden, egy remek közösségbe kerültem, igyekszem gyorsan beilleszkedni. Nagyon jók az első benyomások. Belecsöppentem egyből az edzőtáborba, igazából itt csak a futballra kell koncentrálnunk, és minden adott ehhez, mindent biztosítanak, úgyhogy tökéletes lehet számunkra ez az egy hét itt a bajnoki rajt előtt. Nagyon szeretném magam beverekedni a kezdőcsapatba, és stabil tagja lenni, hogy minél több meccsen tudjak játszani. Bízom benne, hogy sikerül gólpasszokkal hozzájárulnom majd a csapat sikereihez! Remélem a szurkolóink végig támogatni fognak bennünket a szezon során, és cserébe mi sok győzelemmel és jó játékkal örvendeztetjük meg őket!