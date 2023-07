Kulturális életerő is vonz a völgybe

Csórics Balázstól gyakran kérnek némi pluszkultúrát a lovas­íjásztársak, s a kívánságoknak szívesen eleget is tesz. – Csodálatos élményem volt a januári edzőtábor – mondta. – Az egyik csapattársam megkért, hogy énekeljek el egy konkrét dalt. Amikor hét csapattársam előtt a szállingózó hóban, hófehér lovak között, hófehér tájon musicaleket énekelek, József Attilát és Adyt szavalok, nem marad bennem szikrányi kérdőjel sem arról, milyen kulturális életerő, lehetőség él ezen a helyen – mondta a színész, aki Somogyban telepedett le, amelyhez a Kassai-völgybéli tapasztalatai is hozzájárultak. Csórics Balázs minél több helyre szeretne eljutni, ahol a költészetet reklámozhatja versmondásával, de a lovasíjászatot is széles körben népszerűsítené.