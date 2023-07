Gépjárműhasználat és szépészeti beavatkozás is szerepel a díjak között a 4. Miss Olympians Beach szépségversenyen, ami az idei évben több szempontból is szintet lép a korábbi rendezvényekhez képest. Varga Andrea "Lusy" az esemény főszervezője többek között arról is beszélt, hogy ennyire színvonalas mezőny még egyik kiírásban sem jött össze.

– A középdöntőt 20 lánnyal akartuk megcsinálni, de annyira szépek voltak, hogy végül 27 hölgy lett belőle. A fináléba is 12-en lesznek ott az eredetileg tervezett 10 helyett. Idén nem igazán lehet megmondani, ki az egyértelmű esélyes, mindenképp nagy küzdelem várható – nyilatkozta a Prémium Médiának a főszervező.

A szombati döntőn 25 zsűritag fogja kiválasztani a végső győztest, akik közé több népszerű műsorvezetőt, vállalatvezetőt vagy éppen volt vagy jelenlegi élsportolót kértek fel a szervezők. Varga Andrea elmondása szerint, hatalmas dolog, hogy elfogadta a felkérést Dr. Kárász Tamás orrspecialista, a cselgáncsos Ungvári fivérek és Szabó András Csuti is.

A programok pedig a látogatók számára is érdekesek lesznek ugyanis azok, akik Balatonlellére látogatnak a szépségverseny ideje alatt úgy érezhetik majd magukat, mintha a legmelegebb homokos tengerparton járnának. A szervezők pálmafásították a helyszínt és a lányok öltözetét is a kubai életérzés hatására állították össze, hiszen a versenyzőknek fűszoknyás fellépésük is lesz. A kilátogatók pedig az Ametiszt Tánccsoport előadását is testközelből élvezhetik majd.

Emellett más fontos üzenete is lesz a megmérettetésnek, hiszen az idei szépségverseny a jótékonyságról is szól majd. A három és fél éves Nolen számára gyűjtenek a szervezők, aki egy ritka genetikai betegségben szenved.

– Nagyon szeretnénk, ha összegyűlne az 1 millió forint feletti összeg, hiszen azon a helyen, ahol fejleszteni tudnák a gyermek képességeit (un. Borsóházban) ott egy hét, 200 ezer forintba kerül. Ezt egy olyan család, ahol egy fizetésből kell albérletet fizetni és a mindennapok költségeit is, nem megengedhető kiadás. Ha elérjük a célt, akkor az Nolennek egy hónapot jelent a Borsóházban, amennyi idő hatalmas segítség lenne neki – tette hozzá Varga Andrea Lusy.

Azok pedig, akik nem tudják jelentősen támogatni a gyűjtést, mégis szeretnének jótékonykodni, más formában is megtehetik. Július 29-én a balatonlellei Miss Olympians Beach szépségverseny döntője alatt egy külön erre a célra felállított asztalnál várják a szervezők a felajánlásokat, amik tartalmazhatnak pelenkákat, papírtörlőt vagy bármilyen egyéb tárgyi dolgot, hiszen a család számára minden apróság hatalmas segítséget jelent.

A rendezvény mindenki számára ingyenesen megtekinthető.