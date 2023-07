A kétszáznyolc centiméter magas szerb center, Milos Koprivica a boszniai Sokolacban született 1995-ben, a pályafutását a szerb Sloboda Uzice csapatában kezdte, majd ezt követően két idényt a Partizan Beogradnál töltött, ahol a Bajnokok Ligájában és az Adria Ligában is rendszeresen pályára lépett. Kettőezer-tizenhétben a szinten belgrádi Mega Baskethez szerződött, majd az elmúlt három idényt a montenegrói élvonalban töltötte.

– A 2022/2023-as szezonban a Sutjeska Niksic együttesében a montenegrói bajnokságban átlagban 24,6 perc alatt 12,8 pontot és 5,6 lepattanót, míg az ABA Ligában 23,5 perc alatt 14,1 pontot és 5 lepattanót átlagolt a rendkívül erős felépítésű center – tájékoztatott hivatalos honlapján a Kometa Kaposvári KK. – Milos Koprivica a kilencest mezt viseli majd a Kometa Kaposvári KK-ban.

A csapat már két külföldi játékosát játékost jelentett be, az irányító posztra Derek Jackson érkezik. A kosárlabdázó 2022/2023-as idényt a portugál élvonalbeli Lusitania csapatában töltötte. Itt harmincnégy mérkőzésen 13,6 pontot (negyvenhét százalékos mezőny-, harminchárom százalékos tripla- és hetvenhét százalékos büntetőszázalékkal), hat gólpasszt és 2,5 labdaszerzést átlagolt. Utóbbi két mutatóban a portugál bajnokság legjobbjának bizonyult.

Remy Abell személyében amerikai hátvéd is jön; aki az előző kiírást Cipruson kezdte a Bajnokok Ligája selejtezője után a FIBA Európa Kupában szereplő Keravnos csapatánál, majd februárban a finn Vilpas gárdájához igazolt, ahol átlagban 14,3 pontot (56 százalék mezőnyből, 42 százalék triplából, 77 százalék büntetőből) szerzett mérkőzésenként. Érdekesség, hogy Derek Jacksonnal jól ismerik egymást, a 2017/2018-as évadban már játszottak együtt a Helsinki Seagulls csapatában.

A magyar magból Bogdán Benedek és a csapatkapitány, Krnjajszki Borisz is szerződést hosszabbított.