A korábban már bejelentett szintén brazil Adriani Vilvert csapattársa is Kaposváron kezdi meg a 2023/24-es szezont.

– Már 12 éves koromban a szülővárosom csapatában röplabdáztam, a Salto-SP-nél bontogattam a szárnyaim – kezdte Sara Dias a KNRC közösségi oldalán. – Tizennégy éves koromtól átkerültem az Osasco-SP-hez, és hamarosan bekerültem a brazil válogatottba is. A brazil nemzeti csapat tagjaként az U19-es és az U21-es csapatban is játszottam, előbbivel megnyertük a Dél-Amerikai U19-es bajnokságot, az U21-es korosztállyal pedig bronzérmet szereztünk a világbajnokságon. Klubcsapatok terén Brazíliában öt csapatban is játszottam a Superligában (Minas Tênis Clube, Grêmio Barueri, Curitiba Vôlei, Brasília Vôlei ). A tavalyi szezonban döntöttem úgy, hogy nemzetközi tapasztalatot is szeretnék gyűjteni, így nemzetközi vizekre eveztem, és meg sem álltam Spanyolországig. Itt tavaly a Superliga 1 bajnokai voltunk, valamint a Queen’s Kupában a második helyet hódítottuk el.

– A második szezonomra készülök így Európában, és úgy gondolom, hogy még sokat érhetek el itt a Kaposvár színeiben – fogalmazott a 29 éves feladó átló. – Remélem sokat tanulhatok majd Vincent edzőtől és a csapattársaimtól, alig várom már, hogy megismerhessem őket, ahogy Magyarországot is. Az ország kultúráját csodálatosnak tartom, és nagyon várom már, hogy megismerhessem ezt a gyönyörű országot. Hiszem, hogy mindig van mit tanulnunk, és remélem, hogy továbbra is fejlődni fogok, hogy a legjobbamat nyújthassam és nagy elszántsággal és bizalommal védhessem a csapat címerét az előttünk álló munkában.