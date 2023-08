Azt nem tudjuk, hogy mit keresett a kis patás az áruházban, ha árstopos lisztet, akkor biztos nem olvasta a Somogyi Hírlapot.... Hiszen az árstop közel két hete véget ért.

A vásárlók közül volt, aki annyira megszeppent a mini hátas láttán, hogy megállt és farkasszemet nézett az állattal. A gyerekek viszont még tartották is neki az ajtót, hogy zavartalanul kisétálhasson rajta. A kis patást valószínűleg nem az árukészlet érdekelte, hanem sokkal inkább az üvegben kirajzolódó tükörképe, amelyet többször is megcsodált. Később megérkezett a gazdája is, derült ki a videomegosztóra feltöltött felvétel leírásából.