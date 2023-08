A kórház szülészeti osztályán dolgozóknak különösen sok munkájuk akadt, hiszen az ikrek világra segítése nem mindennapi feladat. Lili és Hanna július 28-án látta meg a napvilágot 2520 és 2380 grammal, valamint 47 és 49 centiméterrel születtek meg.

Két nappal később ismét két kislány érkezett a világra; Natali és Mézi 50, illetve 46 centiméterrel születtek. Az apróságok közül Natali 2330 grammal született, míg húga 1960 grammos súllyal.

S, ha a dupla örömökből nem lenne elég csütörtökön, vagyis augusztus 3-án két ikerpár is született a kaposvári kórház szülészeti osztályán. Péter és Hanna érkeztek előbb, ők 2680 grammal és 2310 grammal születtek. S mindketten 49 centiméterrel látták meg a napvilágot.

A szintén aznap született kétpetéjű ikerpár Csanád és Dzsamilla Szedra is hasonló méretekkel büszkélkedhet. A kisfiú 2190 grammosan 45 centiméteres termettel született, míg húga 1980 grammal és 46 centiméterrel.



Ahogyan azt a nagy számú újszülött alapján sejteni lehet, különleges csengésű nevekből nem volt hiány az elmúlt héten. Fiúk közül a bibliai csengésű Énok volt az egyik legkülönlegesebb, de a latinos hangzású Matteó sem mindennapi választás, ahogyan a Teodor vagy éppen a Brájen nevek viselője is szép és különleges nevet kapott.

A lánynevek terén is kreatívak voltak az újdonsült szülők, a már említett Dzsamilla Szedra mellett Mimi, Míra és Milla szülei is nagyszerű nevet találtak gyermekeiknek, de érdekesen cseng a Ketrin, valamint a Mézi és a Melissza is.

Gratulálunk a családoknak a boldog gyarapodáshoz!