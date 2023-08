Witzmann Mihály külön örül, hogy az elmúlt évek világosan bebizonyították, hogy számíthatnak egymásra a település vezetőivel. Ám a kitüntető cím nem ok arra, hogy hátra dőljön a képviselő, hiszen elmondása szerint még bőséggel vannak közös terveik a településsel. Ilyen például a bekötőút, vagy a szennyvíz-csatorna kiépítése ami még hátra van. De addig is fontos az ilyen pillanatokban megállni és egy mélylevegőt venni miközben, felevenítjük az idáig vezető hosszú utat, hiszen a sikerek soha nem jönnek maguktól. Ahogy korábban is megírtuk az elmúlt években több mint 1,3 milliárd forintnyi állami támogatással gazdagodott a település, megújultak az utak, közösségi terek, parkok de még a játszóterek is a fiatal gyerkőcök örömére.

Ha a tervek összefogással és tenni akarással találkoznak, akkor az eredmények sem maradnak el. Így van ez Nagyberényben is!

- mondta el portálunknak a képviselő.