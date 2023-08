Nem múlhat el úgy nyár, hogy ne vonulna fel a magyar testépítő társadalom krémje a siófoki Plázson. Így van ez idén is, hiszen javában zajlik a Muscle Beach, ahol testépítő legendákkal is találkozhatnak az érdeklődők.

A két napos programon az amerikai testépítő bajnok, Mr. Olympia győztes Brandon Curry mellett a teljesség igénye nélkül Kathy Béla, Bohos Kornél, Debreczeni Gábor is ott vannak a siófoki homokon. De a varázslatos idomokkal rendelkező cross fitter, fittnesz modell Chrissy Santos is megvillantotta formás fenekét Siófokon, s persze erről posztolt is instagramján. A fotó láttán elmondható, hogy az egy négyzetméterre eső kemény popsik száma jelentősen megnőtt a nyár fővárosában.

A program természetesen ma is tart, mutatjuk, mire számíthatsz, ha kilátogatsz.

SZOMBATI PROGRAM

Augusztus 5.

7:00-8:00 Scitec Power Challenge regisztráció és mérlegelés

8:00-16:00 Scitec Power Challenge verseny

10:00-12:00 Mr. & Ms. Muscle Beach és Minősítő Bajnokság regisztráció

10:00 SCITEC MUSCLE BEACH MEGNYITÓ

10:00-11:00 Scitec Team edzés I.

11:30-12:00 Kerekasztal beszélgetés Brandon Curry-vel

12:00-12:15 Jumpplus világbajnok ugrókötél csapat bemutatója a nagyszínpadon

12:30-13:30 Vízibicikli verseny

12:30-16:00 PSL Strongman Premium Liga Scitec Muscle Beach Kupa

13:00-16:00 Mr. & Ms. Muscle Beach és Minősítő Bajnokság

15:00-16:00 Scitec Team edzés II.