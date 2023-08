Egy álombaillő fehér nyári ruhában és hatalmas fekete kalapban jelent meg a televíziós személyiség, aki férjével Nánási Pállal a nyarat balatonakarattyai nyaralójában töltik és több vállalkozásuk is van a tónál.

Ördög Nóra a Best of Balaton kurátora volt idén és a Kraft Kert színpadon számolt be tapasztalatairól, de a közönséget beavatta a Balatonhoz fűződő kapcsolatába is. - Egy érett felnőttkori szerelem az enyém a Balatonnal, mesélte Ördög Nóra Lobenwein Norbert kérdésére. Dél-alföldi lány vagyok, ezért Mórahalaomról a Balaton nekem nem volt közel, fotókat láttam a nyaralásainkról csak, de igazán nem emlékszem rájuk vallotta be a műsorvezető.

Balatonhoz fűződő viszonyáról vallott.

Fotó: Németh Levente

A képeken a tehenes úszógumi, a klasszik piros-kék gumimatrac köszön vissza, s egyiken nagyapja nyakában ülve mosolyog a kamerába, osztotta meg emlékeit a közönséggel. – Az igazi érzés 20 éves korom után kerített a hatalmába, ekkor jöttem rá, hogy ha vége a munkának elég beülni az autóba és eljönni.

Ördög Nóra azt mondta: soha el nem múló szerelmet érez a Balaton iránt, ezt mi sem bizonyít jobban, minthogy itt volt az esküvője, s lényegében családja második otthona lett a magyar tenger.

A televíziós személyiség a hétvégén többször is felbukkan a fesztiválon, hiszen férjével rendszeres látogatói a fesztiválnak.