A nyári táborokhoz fűződő viszonyáról is beszélt a balatonfenyvesi bárka tábor résztvevőinek Szalai Ádám, labdarúgó, akit kitörő lelkesedéssel fogadtak a táborozók. Vastaps fogadta a sportolót a színpadon Szalai Ádámot.

– A mai napig próbálok a barátaimmal együtt olyan fiataloknak segíteni, akiknek szükségük van az építő tanácsaimra, mondta Szalai Ádám a bárka tábor résztvevőinek. Azt kívánom nektek, hogy mindig tiszteljétek a másikat és segítsétek a másikat. Tiszteljétek meg azokat, akik lehetővé tették nektek, hogy itt legyetek és segítenek nektek, hogy olyan élményekkel gazdagodjatok, amelyekre évek múltán is szívesen emlékeztek vissza, mondta a focista a gyerekeknek.

Szoboszlai sikeréről is kérdeztek a gyerekek. Fotó: Árvai Károly - Nemzeti Sport

A táborozók kérdezhettek is a válogatott labdarúgótól. Így azt is elmondta, hogy nagy tehetségnek tartja Szoboszlai Dominikot, aki a Liverpool FC-hez szerződött a közelmúltban. Szalai Ádám szerint sok fiatalnak lesz példa a tenni akarása és, hogy kitartó munkával nagy eredményeket lehet elérni.

A táborozók arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen érzés részt venni egy válogatott mérkőzésen. – Nem azt mondanám hogy féltem, de nagyon izgatott voltam. Mindig is bennem volt a mérkőzés előtti izgulás, ezt egy idő után elfogadtam. Úgyhogy az első válogatott meccsem előtt is izgultam, de volt annyi önbizalmam, hogy tudtam, sikerülni fog, vallotta be a sportoló.

Autogramot is osztott Szalai a bárka táborban.

Fotó: Németh Levente

A táborlakók megtudhatták, hogy Szalai Ádám sokáig orvosnak készült, mellette focizott és kézilabdázott. – Mindenki azt mondta a kézit válasszam, én mégis úgy gondoltam, hogy focit válasszam. Volt egy belső hang, ami azt mondta focizz, focizz, focizz. Egyértelműen jó döntés volt, de a mai napig szereti nézni a kézilabdát, tette hozzá.

A bárka tábor résztvevői autogramot is kaptak a focistától, így hatalmas élménnyel távozhattak szombaton a balatonfenyvesi programról.