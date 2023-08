– Ha valami gondom van az életben, akkor eljövök ide a déli partra és lenyugszom. Ilyenkor eljövök meglátogatom az apám, aki most is itt lakik, mesélte Dorogi Péter.

Meglehetősen gyakran lép színpadra Dorogi Péter Erdélyben, a lellei koncertet is egy gyergyószentmiklósi előzte meg.

– Amióta befutott a zenekar nagyon sokat hívnak Erdélybe is, így lett sok barátom ott is, úgyhogy most már gondolkodok azon, hogy kellene venni egy telket Erdélyben. Nagyon sokat vagyok ott, ebben az évben a koncertek egyharmada Erdélyben van. Volt olyan hat hetem, hogy zsinórban minden hétvégén ott léptem fel. Arra a kérdésre, hogy hol jobb fellépni Dorogi Péter azt mondta, mivel szereti a saját ágyában álomra hajtani a fejét, idehaza egyszerűbb a koncertezés.

– Nem igazán szeretek sehol ott aludni, a saját ágyam egy biztonságérzetet ad, így jobban ki tudom pihenni magam, mondta a zenész.

Újra összeáll a banda

Már egy ideje külön utakon jár az Intim Torna Illegál zenekar, amelynek alapítója Dorogi Péter. A tagok nem értettek egyet abban, merre haladjon tovább zenekar, így pihenőre vonult a formáció. Azóta Dorogi Péter egyedül egy szál gitárral – mint Balatonlellén is – vagy saját zenekarával lépett fel. De kérdésünkre elárulta, ez már nem sokáig marad így.

– Az a tervem, hogy januártól újra összeáll az Intim Torna Illegál az én vezetésemmel. Azon dolgozunk, hogy ez valósággá váljon; én nagyon szeretném, hogy ez így legyen. Dorogi Péter hozzátette: most is már az új ITI dalokon dolgozik, ami egy rock album lesz.