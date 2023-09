Takács Lili pár éve indult Tündérszépek versenyünkön, de az a képein is látszik, hogy azóta is csak szépült. Most éppen jól megérdemelt pihenését tölti Görögországban, ahol még ilyenkor is nagyon szép idő van. Így aztán nem meglepő, hogy szebbnl-szebb képeket posztol magáról fürdőruhában!